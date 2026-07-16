Агент актера Сэма Нилла рассказал, что артист скончался из-за пневмонии

Причиной смерти новозеландского актера Сэма Нилла стала пневмония. Об этом сообщил агент артиста Филип Гренц на Radio New Zealand.
— Сэм умер от пневмонии. Перед тем как заболеть, он мужественно боролся с лимфомой и одолел ее благодаря новому методу лечения с использованием клеточной терапии CAR-T, — приводит его слова радиостанция.
По словам представителя артиста, в последние годы Нилл много работал — он успешно совмещал руководство винодельней Two Paddocks со съемками сразу четырех картин, которые выйдут в ближайшее время.
— Поскольку Сэм был крайне непубличным человеком, семья почтит его память закрытой, семейной поминальной службой на его ферме в Новой Зеландии, — подытожил Гренц.
Артист скончался в возрасте 78 лет 13 июля. Известность ему принесла роль палеонтолога Алана Гранта в фильмах «Парк юрского периода». За свою карьеру Нилл снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.