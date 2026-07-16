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Агент актера Сэма Нилла рассказал, что артист скончался из-за пневмонии

Причиной смерти новозеландского актера Сэма Нилла стала пневмония. Об этом сообщил агент артиста Филип Гренц на Radio New Zealand.

Причиной смерти новозеландского актера Сэма Нилла стала пневмония. Об этом сообщил агент артиста Филип Гренц на Radio New Zealand.

— Сэм умер от пневмонии. Перед тем как заболеть, он мужественно боролся с лимфомой и одолел ее благодаря новому методу лечения с использованием клеточной терапии CAR-T, — приводит его слова радиостанция.

По словам представителя артиста, в последние годы Нилл много работал — он успешно совмещал руководство винодельней Two Paddocks со съемками сразу четырех картин, которые выйдут в ближайшее время.

— Поскольку Сэм был крайне непубличным человеком, семья почтит его память закрытой, семейной поминальной службой на его ферме в Новой Зеландии, — подытожил Гренц.

Артист скончался в возрасте 78 лет 13 июля. Известность ему принесла роль палеонтолога Алана Гранта в фильмах «Парк юрского периода». За свою карьеру Нилл снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.