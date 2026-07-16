Нижегородцы из Приокского района чаще обращаются к врачам из-за укусов клещей

К 14 июля самое большое в регионе число обращений к медикам по поводу присасывания клещей зарегистрировали в Приокском районе Нижнего Новгорода и в Павловском округе. Статистику представили специалисты Роспотребнадзора.
По данным ведомства, к 14 июля 5,5 тысячи жителей области посетили врачей из-за укусов клещей. Чаще всего паукообразные нападают на жителей Павловского округа (326 случаев), Дзержинска (306), Бора (293) и Ветлужского района (259). В Нижнем Новгороде самыми «опасными» по клещам оказались три района: Приокский (381), Советский (277) и Автозаводский (275).
Чаще всего нижегородцы находили на себе клещей после работ на садово‑огородных участках. Также паукообразные поджидают своих жертв на придомовых территориях и в лесах.
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