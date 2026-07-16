Мошенники придумали новую схему с ускоренной поверкой счётчиков

Если человек находится на даче, мошенники предлагают оформить заявку онлайн. Во время разговора они усыпляют бдительность жертвы, задавая безобидные вопросы, а затем просят продиктовать код из SMS-сообщения. После этого разговор прекращается, но на этом мошенничество не заканчивается.