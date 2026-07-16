Мошенники придумали новую схему с ускоренной поверкой счётчиков

В последнее время дистанционные мошенники начали использовать новую схему обмана, нацеленную на дачников. Они представляют себя сотрудниками энергосбытовой компании и утверждают, что необходимо срочно провести плановую поверку счётчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.
Если человек находится на даче, мошенники предлагают оформить заявку онлайн. Во время разговора они усыпляют бдительность жертвы, задавая безобидные вопросы, а затем просят продиктовать код из SMS-сообщения. После этого разговор прекращается, но на этом мошенничество не заканчивается.
Жертве начинают звонить другие лица, представляясь сотрудниками различных организаций, и сообщают о взломе личного кабинета на «Госуслугах», оформлении доверенности на подозрительных лиц и предлагают принять меры для сохранения денег. Под давлением люди соглашаются перевести сбережения на «безопасный счёт» и теряют деньги.
МВД предупреждает о таких схемах и рекомендует не сообщать коды из SMS-сообщений посторонним, а также помнить, что сотрудники банков и правоохранительных органов не запрашивают такие коды по телефону.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, Минцифры разработало новый механизм компенсации ущерба для физических лиц, пострадавших от телефонных мошенников. Однако он не спасёт при оформленном кредите.