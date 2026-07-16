Сибирячка с ДЦП нашла друзей благодаря вязанию

Сейчас Татьяне 19 лет. Она любит читать, узнавать новое и активно следит за новостями. В школе она училась по специальной программе, но мама уверена, что дочь могла освоить больше. В классе у Татьяны почти не было близких друзей. Иногда она сталкивалась с насмешками и жестокостью других учеников. Родители и педагоги старались не оставлять её без присмотра и помогали избегать конфликтов.