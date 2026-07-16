На Украине начались протесты против отставки Федорова с поста главы МО

Во многих областных центрах Украины начались протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
«Федоров — министр обороны!» — скандируют митингующие под театром имени Франко в Киеве.
Во Львове также отметили протесты в поддержку Михаила Федорова.
Как писал сайт KP.RU, в среду, 15 июля, Михаил Федоров сообщил, что покидает пост министра обороны. В публикации он перечислил свои достижения на посту, а также написал о том, чего не смог добиться, находясь в должности.
В Верховной раде уже начали обсуждать новых кандидатов на пост министра обороны. СМИ сообщают, что новым главой военного ведомства может стать Игорь Клименко, который сейчас возглавляет МВД.
Ранее появилась информация, что Федоров потеряет пост из-за высокого рейтинга, который угрожает Владимиру Зеленскому. Кроме того, бывший офицер ВСУ Игорь Лапин указал на конфликт главы военного ведомства с главнокомандующим Александром Сырским как на возможную причину отставки.