СК и транспортная прокуратура проверяют сход вагонов в Пермском крае

Следователи и транспортная прокуратура проводят проверку схода шести вагонов в Пермском крае, сообщили в ведомствах.
Речь идёт о ЧП, которое произошло на 1566-м километре перегона Кишерть — Шумково в ночь на 16 июля. По предварительной версии, грузовой состав, перевозивший глинозём сошёл с рельсов из-за размыва земляного полотна в результате неблагоприятной погоды.
В аварии пострадала одна опора контактной сети. Разлива или утечки опасных веществ нет, пострадавших также нет. Однако движение пассажирских и пригородных поездов на участке приостановлено до завершения восстановительных работ — составы пускают в объезд.
Следователи Центрального МСУТ СК России начали проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Транспортная прокуратура также контролирует ситуацию — на месте работают специалисты, оценивают состояние подвижного состава и инфраструктуры, устраняют последствия с привлечением спецтехники.