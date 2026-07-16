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Более 5,5 тысяч нижегородцев покусали клещи с начала сезона

Чаще всего опасные насекомые кусали жителей на дачах и в садах.

Источник: Нижегородская правда

С начала сезона в Нижегородской области зарегистрировано 5540 обращений из‑за укусов клещей. По данным на 14 июля в медорганизации региона обратились 5540 человек, из них 1515 — дети. Это на 13% ниже среднемноголетнего уровня.

Больше всего обращений — в Дзержинске (306), Павловском округе (326), Боре (293), Ветлужском округе (259), а также в районах Нижнего Новгорода: Приокском (381), Советском (277) и Автозаводском (275).

Где чаще всего кусают клещи:

36% — на садовых и дачных участках,

35% — на придомовых территориях,

18% — в лесу,

10% — в парках и скверах.

Зарегистрировано 4 случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12‑летнего ребёнка. Все заболевшие не обращались за экстренной профилактикой после укуса.

Также выявлено 28 случаев иксодового клещевого боррелиоза — все подтверждены лабораторно.

Исследовано более 7,3 тысячи клещей. Почти каждый пятый оказался заражённым (19,5%).

В том числе:

13 клещей — вирусом энцефалита,

1153 — боррелиями,

234 — анаплазмами,

36 — эрлихиями.

Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 867 человек, из них 840 — дети.

Прививки от клещевого энцефалита сделали почти 16 тысяч жителей области, включая 2926 детей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что 2022 по 2026 год включительно в Нижегородской области к территориям, неблагополучным по клещевому энцефалиту, относятся 15 муниципалитетов. Это Балахнинский, Богородский, Борский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Навашинский, Семеновский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский, Шахунский районы и город Дзержинск.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что четыре человека заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области.

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