Более 5,5 тысяч нижегородцев покусали клещи с начала сезона

С начала сезона в Нижегородской области зарегистрировано 5540 обращений из‑за укусов клещей. По данным на 14 июля в медорганизации региона обратились 5540 человек, из них 1515 — дети. Это на 13% ниже среднемноголетнего уровня.
Больше всего обращений — в Дзержинске (306), Павловском округе (326), Боре (293), Ветлужском округе (259), а также в районах Нижнего Новгорода: Приокском (381), Советском (277) и Автозаводском (275).
Где чаще всего кусают клещи:
36% — на садовых и дачных участках,
35% — на придомовых территориях,
18% — в лесу,
10% — в парках и скверах.
Зарегистрировано 4 случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12‑летнего ребёнка. Все заболевшие не обращались за экстренной профилактикой после укуса.
Также выявлено 28 случаев иксодового клещевого боррелиоза — все подтверждены лабораторно.
Исследовано более 7,3 тысячи клещей. Почти каждый пятый оказался заражённым (19,5%).
В том числе:
13 клещей — вирусом энцефалита,
1153 — боррелиями,
234 — анаплазмами,
36 — эрлихиями.
Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 867 человек, из них 840 — дети.
Прививки от клещевого энцефалита сделали почти 16 тысяч жителей области, включая 2926 детей.
В Роспотребнадзоре напомнили, что 2022 по 2026 год включительно в Нижегородской области к территориям, неблагополучным по клещевому энцефалиту, относятся 15 муниципалитетов. Это Балахнинский, Богородский, Борский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Навашинский, Семеновский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский, Шахунский районы и город Дзержинск.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что четыре человека заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области.