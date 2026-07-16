Больше не одна. Сибирячка с ДЦП нашла друзей благодаря вязанию

После окончания школы перед Татьяной Казимировой и её мамой встал вопрос: «что будет дальше?» Из-за детского церебрального паралича девушка не могла продолжить учёбу наравне со сверстниками. Путь выпускника с колледжем, знакомствами и первыми планами оказался для неё почти закрыт. Семья боялась, что жизнь Татьяны сузится до стен квартиры. Но запись на рисование привела девушку в клуб «Светлое место», где она стала частью компании.
Участница клуба Татьяна Казимирова и её мама Юлия Казимирова рассказали о страхе одиночества и месте, где рукоделие помогает людям становиться увереннее.
«Оставалось только быть дома».
Татьяна родилась с детским церебральным параличом. Официально диагноз ей поставили в год. По словам мамы, девочка развивалась медленнее сверстников. Позже начала держать голову, сидеть и ползать, а первые шаги сделала примерно в полтора года. Сильнее пострадала левая сторона тела, поэтому при ходьбе Татьяна немного подтягивает ногу, а движения рукой даются ей сложнее.
Сейчас Татьяне 19 лет. Она любит читать, узнавать новое и активно следит за новостями. В школе она училась по специальной программе, но мама уверена, что дочь могла освоить больше. В классе у Татьяны почти не было близких друзей. Иногда она сталкивалась с насмешками и жестокостью других учеников. Родители и педагоги старались не оставлять её без присмотра и помогали избегать конфликтов.
Девушка окончила школу-интернат в 16 лет. Получить профессию она не смогла. Вопрос о работе никогда не поднимался. Мама Татьяны, Юлия Казимирова, вспоминает свои переживания после окончания школы.
«Мы очень переживали и не понимали, что делать дальше. Учиться она пойти не могла. Получалось, что ей оставалось просто всегда быть дома», — делится она.
Для молодого человека с инвалидностью выпускной из школы может стать точкой невозврата, после которой исчезают привычный коллектив, занятия и ежедневное общение. Этого и боялась семья.
Место, где ждут.
Сначала мама записала дочь в объединение «Душа рисует красками» при молодёжном центре, где занимались взрослые и несколько выпускников Таниной школы.
Однако к началу учебного года формат изменился. Организаторы разделили детей и взрослых. Так появилась небольшая группа молодых людей с особенностями здоровья, которая позже выросла в клуб «Светлое место». Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья занимаются творчеством, общаются и пробуют то, что раньше казалось недоступным.
Сначала участники рисовали и делали поделки. Затем пришли новые педагоги и волонтёры. Они знакомили ребят с разными техниками и помогали каждому найти занятие по силам. Первый год Юлия Казимирова оставалась рядом с дочерью на каждой встрече. Она не знала, сможет ли Татьяна попросить о помощи и не растеряется ли без мамы. Но постепенно тревога ушла.
«Я увидела, что Тане всё нравится, она спокойна и чувствует себя уверенно. Теперь мы только привозим её и забираем», — делится она.
«Педагоги открыты к нам душой».
Участники клуба встречаются два или три раза в неделю. Они рисуют, шьют игрушки, вяжут, работают в столярной мастерской, ходят в библиотеку, кино и на городские мероприятия. Почти каждое занятие заканчивается чаепитием. Ребята делятся новостями и просто разговаривают. Главным результатом проекта стало общение. У Татьяны появились знакомые, с которыми можно переписываться даже во время летнего перерыва.
«В школе я была более замкнутой и почти всегда оставалась сама по себе. После выпуска мы с ребятами сблизились, у меня появились друзья. Жизнь заиграла совершенно другими красками», — признаётся Татьяна.
Мама замечает, что дочь стала веселее и спокойнее относится к новым знакомствам. Раньше непривычное окружение вызывало напряжение. Теперь Татьяна сама вступает в разговор, задаёт вопросы и не боится пробовать новое. В клубе не требуют идеального результата. Если человеку трудно держать инструмент, задание меняют под его возможности. Татьяна успевает привязаться к преподавателям и ждёт их возвращения после перерыва.
«Я за каждого нашего педагога стою горой. Они открыты к нам душой. Если что-то не получается, рядом обязательно будет человек, который поможет не опустить руки. Конечно, им нужно отдыхать. Бывает, уйдут от нас на год, но потом все равно возвращаются», — говорит девушка.
Как шарф стал наволочкой.
Одним из главных открытий для Татьяны стало вязание. На уроках труда девушка шила на ручной машинке, пока другие ученицы работали на ножных. Она решила, что некоторые виды рукоделия для неё так и останутся недоступными.
В «Светлом месте» преподаватель матушка Ольга помогла Татьяне взять в руки спицы. Сначала участницы осваивали простые движения и вязали длинные полосы, похожие на шарфы. Петли получались неровными, но процесс увлёк девушек. У Татьяны полотно становилось всё длиннее. В какой-то момент обычного шарфа уже не получалось. Тогда связанную полосу решили превратить в наволочку и набить мягким наполнителем.
«Я никогда не думала, что меня так затянет вязание. Я погрузилась в него головой и сердцем. У меня бывают недочёты, но я говорю себе, что в следующий раз получится лучше. Никто не идеален», — рассуждает она.
Летом девушка купила собственные спицы и нитки. Свитер она пока связать не может, но для неё важнее ощущение, что навык, который когда-то считался недоступным, постепенно поддаётся. Участники также шьют футболки, прихватки и игрушки, выжигают рисунки на дощечках. Неровные строчки здесь не прячут. Они напоминают, сколько усилий человек вложил в вещь.
Юлия Казимирова говорит, что дочь почти всегда возвращается домой в хорошем настроении. За три года клуб стал частью семейной жизни.
Рядом будут люди.
Пока ребёнок с инвалидностью учится, вокруг него есть учебное расписание, специалисты и одноклассники. После выпуска эта строгая система, которая дисциплинирует, исчезает. Возможностей же для учёбы, работы и общения может оказаться недостаточно.
Татьяна говорит об этом спокойно. Она рассуждает о том, что здоровый человек после школы выбирает колледж или работу. Люди с тяжёлыми заболеваниями часто не знают, куда им идти и кем они могут стать. Без доступных клубов и мастерских они рискуют остаться дома.
«Если бы не наше замечательное “Светлое место”, я, наверное, просто замкнулась бы в себе. Я благодарна всем педагогам за то, что они не дают этого сделать», — подчёркивает она.
Для Татьяны большая помощь в социализации началась с людей, которые сказали, что будут рядом. Теперь девушка не боится ошибок, ждёт следующего занятия и знает, кому написать, когда захочется поговорить.