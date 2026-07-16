Для нижегородцев упростили выдачу медсправок для спорта и ГТО

Совершеннолетние жители Нижегородской области теперь могут оформить справку без повторных визитов к врачам и очередей — на основе результатов диспансеризации или профосмотра. Если терапевт определит у пациента первую или вторую группу здоровья, электронное заключение будет сформировано автоматически на Единой цифровой платформе здравоохранения региона.