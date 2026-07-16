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Для нижегородцев упростили выдачу медсправок для спорта и ГТО

Получить необходимый документ жители региона теперь смогут автоматически по результатам прохождения стандартной диспансеризации.

В Нижегородской области изменился порядок получения медицинских допусков для занятий физкультурой, массовым и студенческим спортом, а также для сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».

Совершеннолетние жители Нижегородской области теперь могут оформить справку без повторных визитов к врачам и очередей — на основе результатов диспансеризации или профосмотра. Если терапевт определит у пациента первую или вторую группу здоровья, электронное заключение будет сформировано автоматически на Единой цифровой платформе здравоохранения региона.

Готовый цифровой документ оперативно появится у пользователя в личном кабинете на портале Госуслуг. Ожидается, что данная мера не только упростит жизнь спортсменам, но и повысит интерес нижегородцев к регулярным профилактическим осмотрам.

Ранее сообщалось, что 600 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию за полгода.