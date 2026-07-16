Хабаровчан на выходных зовут увидеть цветение лотоса

Половина лета уже пролетела, но впереди еще много теплых и, будем надеяться, солнечных дней. Поэтому нужно успевать провести их насыщенно: исследовать новые места, посетить экскурсии или просто наслаждаться природой. ИА «Хабаровский край сегодня» предлагает подборку возможных вариантов времяпрепровождения на эти выходные.
Скажем, в субботу, 18 числа, можно отправиться экскурсию к озеру лотосов (0+), чтобы в числе первых насладиться цветением этого древнего растения. Расположено озеро в 30 километрах от Хабаровска, неподалеку от села Галкино.
А еще в этот день можно поехать в гастротур на улиточную экоферму (6+). Здесь проведут экскурсию, расскажут и покажут, как выращивают средиземноморскую улитку. Не обойдется и без дегустации. А помимо этого у участников тура будет посмотреть на семейство белого павлина, кроликов, уток, гусей.
В воскресенье, 19 июля, в галерее-салоне «КабинетЪ» пройдет лекция о старинных монетах, редких знаках, старинных иконах. Посетители не только увидят предметы, но и смогут приобрести что-то на память.
В этот же день пройдет экскурсия «На границе двух империй: Казакевичево и тайны последнего императора Китая» (6+). Туристы познакомятся с историями об освоении берегов Амура, китайских соседях, археологических находках, которые принадлежат первым переселенцам и коренным малочисленным народам Севера.
Или можно отправиться дальше, в село Сикачи-Алян, где проведут экскурсию «Дзен по-нанайски». Узнать об укладе жизни местных жителей, обычаях и традициях, ремеслах и видах национального костюма и вышивки можно будет во время этой поездки.
Кстати, в региональном министерстве туризма (на сайте которого и в его социальных сетях можно узнать подробности туристических предложений) напомнили о Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений»:
— Его победитель сможет забрать главный приз — 3 млн рублей. Для принятия участия необходимо отправиться в пешее, зимнее или водное путешествие или же по памятным историческим местам без использования моторных средств и снять видеоролик до 8 минут, — прокомментировали в ведомстве.