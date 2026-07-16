Хабаровчан на выходных зовут увидеть цветение лотоса

А еще в этот день можно поехать в гастротур на улиточную экоферму (6+). Здесь проведут экскурсию, расскажут и покажут, как выращивают средиземноморскую улитку. Не обойдется и без дегустации. А помимо этого у участников тура будет посмотреть на семейство белого павлина, кроликов, уток, гусей.