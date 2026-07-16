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Сотрудника МЧС уволили в связи с утратой доверия в Самарской области

В федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включили Максима Флягина.

Раньше он занимал должность старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский и Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

Согласно опубликованным в реестре данным, основанием для увольнения стал пункт 1 части 1 статьи 84 Федерального закона от 23 мая 2016 года «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В этом законе речь идет о том, что сотрудника противопожарной службы могут уволить в связи с утратой доверия в случае непринятия сотрудником мер по предотвращению конфликта интересов.

Напомним, ранее за похожее нарушение уволили начальника отдела в Самарской таможне. Он тоже попал в «черный список» чиновников.

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