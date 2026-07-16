Хабаровчанка поблагодарила участкового за помощь в магазине

Жительница Хабаровска обратилась за помощью к участковому после того, как в магазине к её ребёнку начал приставать агрессивный незнакомец. Мужчина демонстрировал неадекватное поведение и пытался ударить женщину. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.