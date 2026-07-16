В Красноярске открылись площадки для пляжного тенниса

Освоить новый вид спорта могут все желающие. Площадки уже протестировали во время мастер-класса с тренером. В нем участвовали сотрудники Красноярского колледжа олимпийского резерва, жители города и участники будущего Фестиваля ракеточных видов спорта. Первые соревнования по пляжному теннису на новых площадках пройдут с 30 июля по 2 августа. Они войдут в программу фестиваля, где также будут состязания по теннису, бадминтону, паделу и пиклболу.