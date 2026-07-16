В Красноярске открылись площадки для пляжного тенниса

В Красноярске возле Центрального стадиона начали работать площадки для пляжного тенниса. Они расположены на острове Отдыха, 15а, между теннисными кортами и керлинг-холлом. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Освоить новый вид спорта могут все желающие. Площадки уже протестировали во время мастер-класса с тренером. В нем участвовали сотрудники Красноярского колледжа олимпийского резерва, жители города и участники будущего Фестиваля ракеточных видов спорта. Первые соревнования по пляжному теннису на новых площадках пройдут с 30 июля по 2 августа. Они войдут в программу фестиваля, где также будут состязания по теннису, бадминтону, паделу и пиклболу.
«За короткое время на территории Центрального стадиона нам удалось создать современное пространство для развития новых ракеточных видов спорта», отметил директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.
По его словам, после фестиваля новая инфраструктура должна быть востребована среди любителей активного отдыха.