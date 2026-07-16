Скрипачи из четырех стран выступят на фестивале Виктора Третьякова в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 23 сентября по 1 октября в Красноярске пройдет Второй Международный фестиваль скрипачей Виктора Третьякова. Он соберет молодых исполнителей и признанных мастеров из России, Австрии, Японии и Китая.