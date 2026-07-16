Скрипачи из четырех стран выступят на фестивале Виктора Третьякова в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 23 сентября по 1 октября в Красноярске пройдет Второй Международный фестиваль скрипачей Виктора Третьякова. Он соберет молодых исполнителей и признанных мастеров из России, Австрии, Японии и Китая.
Концерты состоятся на сценах Красноярской краевой филармонии и Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. В программе — сольные, камерные и симфонические произведения в исполнении участников фестиваля, Красноярского академического симфонического и Красноярского камерного оркестров.
Виктор Третьяков, художественный руководитель фестиваля Наталья Лихопой и другие музыканты проведут мастер-классы и открытые репетиции для молодых скрипачей.
Фестиваль продолжает традиции Международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова, который проводится в Красноярске с 2018 года.
Напомним, первый фестиваль прошел в 2024 году, его участниками стали Денис Мацуев, Екатерина Мечетина, Александр Рамм и музыканты из России и Китая.
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