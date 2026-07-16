Ливни, грозы и град ожидаются в Красноярском крае на ближайшие выходные

С 17 по 19 июля в центральных и южных округах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с и более.
Как сообщили в краевом ГУ МЧС России, на юге Таймыра и в Эвенкийском округе возможны грозы. В утренние часы в некоторых районах — туман.
В центральных округах сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.
Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома во время непогоды.
Ранее мы сообщали, что власти Красноярского края контролируют ситуацию на топливном рынке.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше