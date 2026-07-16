Аграрии Ростовской области накопили 54% объема топлива для уборки

В Ростовской области топливные компании подтвердили, что располагают заявленными объемами нефтепродуктов для уборочной кампании. На данный момент в регионе накоплено 70 тыс. т дизельного топлива — это примерно 54% от необходимого объема для уборки. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода.