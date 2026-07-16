Главврач поликлиники в Волгограде получила штраф за отказ выдать документы

Мужчина дважды в этом году писал заявления в поликлинику, чтобы получить заключение врачебной комиссии для своей 92-летней матери. Документ был нужен, чтобы обеспечить женщину техническими средствами реабилитации. Но ни заключения, ни официального отказа заявитель так и не дождался. Его обращения просто не рассмотрели в установленный срок.