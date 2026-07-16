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Средняя цена литра топлива в Новосибирске достигла 79 рублей

По итогам июня 2026 года выручка на одну кассу увеличилась на 22%.

Источник: Аргументы и факты

Аналитики зафиксировали рост расходов жителей Новосибирской области на топливо, опираясь на данные десяти независимых АЗС.

По итогам июня 2026 года выручка на одну кассу увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом и на 38% относительно мая, чему способствовал как рост объема продаж в литрах, так и увеличение числа чеков.

Основным фактором подорожания стала стремительная инфляция: средняя цена литра горючего достигла 68 рублей в июне, а к середине июля подскочила уже до 79 рублей.

При этом эксперты предупреждают, что из-за ограниченной выборки эти цифры отражают лишь локальный тренд на отдельных точках и не дают полной картины по всему рынку региона.