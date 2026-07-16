Средняя цена литра топлива в Новосибирске достигла 79 рублей

Аналитики зафиксировали рост расходов жителей Новосибирской области на топливо, опираясь на данные десяти независимых АЗС.
По итогам июня 2026 года выручка на одну кассу увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом и на 38% относительно мая, чему способствовал как рост объема продаж в литрах, так и увеличение числа чеков.
Основным фактором подорожания стала стремительная инфляция: средняя цена литра горючего достигла 68 рублей в июне, а к середине июля подскочила уже до 79 рублей.
При этом эксперты предупреждают, что из-за ограниченной выборки эти цифры отражают лишь локальный тренд на отдельных точках и не дают полной картины по всему рынку региона.