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На набережной «Кан Перевоз» в Канске начал работу спасательный пост

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежедневное дежурство на набережной в центре города будут нести профессиональные спасатели аварийно-спасательного подразделения Канского района.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежедневное дежурство на набережной в центре города будут нести профессиональные спасатели аварийно-спасательного подразделения Канского района.

Его работа направлена на обеспечение безопасности жителей и гостей города во время отдыха у воды.

Спасательный пост будет контролировать обстановку на берегу и в воде, оперативно реагировать на происшествия, предотвращать несчастные случаи, пресекать опасные игры и разъяснять правила безопасности. При необходимости сотрудники окажут первую помощь, проведут спасательные работы и будут взаимодействовать с экстренными службами.