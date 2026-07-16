На набережной «Кан Перевоз» в Канске начал работу спасательный пост

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежедневное дежурство на набережной в центре города будут нести профессиональные спасатели аварийно-спасательного подразделения Канского района.
Его работа направлена на обеспечение безопасности жителей и гостей города во время отдыха у воды.
Спасательный пост будет контролировать обстановку на берегу и в воде, оперативно реагировать на происшествия, предотвращать несчастные случаи, пресекать опасные игры и разъяснять правила безопасности. При необходимости сотрудники окажут первую помощь, проведут спасательные работы и будут взаимодействовать с экстренными службами.