На набережной «Кан Перевоз» в Канске начал работу спасательный пост

Спасательный пост будет контролировать обстановку на берегу и в воде, оперативно реагировать на происшествия, предотвращать несчастные случаи, пресекать опасные игры и разъяснять правила безопасности. При необходимости сотрудники окажут первую помощь, проведут спасательные работы и будут взаимодействовать с экстренными службами.