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Замначальника уголовного розыска орловского УМВД отправили под домашний арест

Заводской райсуд Орла удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста замглавы управления уголовного розыска УМВД по Орловской области Ивана Бусунчана. Ему вменяется обещание посредничества при передаче взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Это следует из картотеки райсуда. По данным «Ъ-Черноземье», по домашним арестом фигурант проведет как минимум два месяца.

Источник: Коммерсантъ

Заводской райсуд Орла удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста замглавы управления уголовного розыска УМВД по Орловской области Ивана Бусунчана. Ему вменяется обещание посредничества при передаче взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Это следует из картотеки райсуда. По данным «Ъ-Черноземье», по домашним арестом фигурант проведет как минимум два месяца.

О задержании Ивана Бусунчана стало известно накануне. В управлении СКР по региону не комментируют уголовное дело и не раскрывают его фабулу.

С начала лета это второе громкое дело о посредничестве во взяточничестве, расследуемое в Орловской области. В конце июня был задержан экс-помощник военного прокурора Брянского гарнизона Игорь Кондратенко. Его заключили под стражу на два месяца, но защита фигуранта не согласилась с этим. В начале июля облсуд отказался менять меру пресечения господину Кондратенко на более мягкую. Согласно апелляционному постановлению, в частности, это связано с тем, что фигурант работает и владеет имуществом за пределами Орловской области.

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