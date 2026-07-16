Замначальника уголовного розыска орловского УМВД отправили под домашний арест

С начала лета это второе громкое дело о посредничестве во взяточничестве, расследуемое в Орловской области. В конце июня был задержан экс-помощник военного прокурора Брянского гарнизона Игорь Кондратенко. Его заключили под стражу на два месяца, но защита фигуранта не согласилась с этим. В начале июля облсуд отказался менять меру пресечения господину Кондратенко на более мягкую. Согласно апелляционному постановлению, в частности, это связано с тем, что фигурант работает и владеет имуществом за пределами Орловской области.