«Ростелеком» и СФУ запустили программы подготовки студентов с обучением на реальном оборудовании провайдера

Кроме того, за год более 30 будущих специалистов прошли производственную практику в «Ростелекоме». Для всех желающих были организованы экскурсии в автозалы провайдера и в корпоративный Музей связи. Сотрудники компании активно участвовали в событиях университета: выступали экспертами в кейсовых чемпионатах и на научных конференциях.