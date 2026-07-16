Ксения Алферова раскрыла свою вредную привычку:" Потеряла много времени

Актриса Ксения Алферова пообщалась с журналистами и рассказала о своей вредной привычке, которой подвержено большинство населения. По словам актрисы, из-за этого она тратит время впустую, но, как и многие, сделать с этим ничего не может. Смотрите видеопризнание Алферовой.