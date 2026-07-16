«Все еще странно»: Софья Эрнст отреагировала на хейт и критику в свой адрес

Актриса Софья Эрнст высказалась о негативных комментариях, которые регулярно получает в социальных сетях. По словам 38-летней артистки, ее удивляет, что незнакомые люди считают необходимым давать советы о том, как ей жить и работать.
Эрнст призналась, что спокойно относится к тому, что может кому-то не нравиться. Однако ее по-прежнему поражает желание некоторых пользователей публично сообщать о своей неприязни.
—Я понимаю, что могу кого-то бесить. Меня вот тоже бесят некоторые люди иногда. Но когда о своей нелюбви приходят сообщить в комментарии, мне все еще странно, — написала актриса в личном блоге.
Ранее Софья Эрнст не раз становилась объектом критики в интернете. Пользователи обсуждали ее актерскую игру, внешность и стиль, советуя отказаться от карьеры в кино и изменить имидж.
Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста ранее показала их двух дочерей. Софья Эрнст опубликовала на своей странице в соцсети снимок с детьми. Эрику и Киру сфотографировали на территории Московского Кремля в похожих тренчах. Артистка сделала этот пост в День России — 12 июня.