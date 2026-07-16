В Сосновоборске 16-летний мотоциклист пострадал в аварии с автомобилем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сосновоборске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.
Накануне на проспекте Мира 16-летний подросток, управлявший мотоциклом SYM CC 300, столкнулся с автомобилем Kia, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. В результате аварии подросток получил травмы.
В отношении законного представителя несовершеннолетнего полицейские составили рапорт за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
В Госавтоинспекции напоминают родителям, что перед покупкой мототехники необходимо позаботиться о том, чтобы ребенок прошел обучение в автошколе и получил водительское удостоверение соответствующей категории.