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В Сосновоборске 16-летний мотоциклист пострадал в аварии с автомобилем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сосновоборске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сосновоборске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

Накануне на проспекте Мира 16-летний подросток, управлявший мотоциклом SYM CC 300, столкнулся с автомобилем Kia, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. В результате аварии подросток получил травмы.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего полицейские составили рапорт за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

В Госавтоинспекции напоминают родителям, что перед покупкой мототехники необходимо позаботиться о том, чтобы ребенок прошел обучение в автошколе и получил водительское удостоверение соответствующей категории.