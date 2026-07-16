Силы ПВО Ирана перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Иранские силы противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал Press TV.
По данным телеканала, беспилотник был уничтожен с помощью современной системы ПВО, находящейся на вооружении военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Вражеский беспилотник MQ9 был перехвачен и уничтожен в небе над Эндимешком», — приводится заявление КСИР.
Напомним, Вашингтон нанес серию ударов по Ирану в минувшую среду, 15 июля. Также атаки по исламскому государству периодически повторяются с 8 июля, когда США заявили о том, что режим прекращения огня больше не действует.