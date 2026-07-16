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Силы ПВО Ирана перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Силы ПВО уничтожили американский беспилотник над городом Эндимешк.

Источник: Комсомольская правда

Иранские силы противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал Press TV.

По данным телеканала, беспилотник был уничтожен с помощью современной системы ПВО, находящейся на вооружении военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Вражеский беспилотник MQ9 был перехвачен и уничтожен в небе над Эндимешком», — приводится заявление КСИР.

Тем временем агентство Mehr сообщило о нанесении США ударов по южным районам Ирана. По его информации, атакам подверглись города Сирик и Бендер-Аббас, а также остров Кешм.

Напомним, Вашингтон нанес серию ударов по Ирану в минувшую среду, 15 июля. Также атаки по исламскому государству периодически повторяются с 8 июля, когда США заявили о том, что режим прекращения огня больше не действует.

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