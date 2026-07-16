Почти 100 иностранцев принудительно выдворят из Приморья после рейдов полиции

Кроме того, правоохранители подготовили 200 материалов о запрете въезда в РФ для иностранных граждан. Во время операции также выявлено 35 преступлений в сфере миграции. Они связаны с фиктивной регистрацией граждан, а также изготовлением и использованием поддельных документов.