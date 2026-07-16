Почти 100 иностранцев принудительно выдворят из Приморья после рейдов полиции

Масштабные проверки иностранных граждан прошли в Приморье в рамках первого этапа федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». По итогам рейдов полиция вынесла более сотни решений о выдворении мигрантов, инициировала запрет на въезд в Россию для 200 иностранцев и выявила десятки преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«В общей сложности вынесено 127 постановлений выдворений за пределы Российской Федерации, в том числе 43 — в форме самостоятельного контролируемого выезда и 84 — в принудительной форме с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — говорится в сообщении.
По итогам мероприятий сотрудники полиции составили 531 административный протокол за нарушения правил въезда и пребывания в стране, незаконную трудовую деятельность и нарушения порядка привлечения иностранных работников.
Кроме того, правоохранители подготовили 200 материалов о запрете въезда в РФ для иностранных граждан. Во время операции также выявлено 35 преступлений в сфере миграции. Они связаны с фиктивной регистрацией граждан, а также изготовлением и использованием поддельных документов.
В полиции отметили, что мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства в Приморском крае продолжаются. Также иностранным гражданам напомнили, что одним из оснований для получения российского гражданства является заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что с начала 2026 года 63 иностранца стали гражданами РФ в Приморье по упрощённой процедуре — после подписания контракта с Министерством обороны РФ.