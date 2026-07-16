Северу Хабаровского края ещё прогнозируют сильные дожди

Погода в Хабаровском крае налаживается постепенно: где-то из-за облаков проглядывает июльское солнце, а где-то небо еще затянуто тучами. В частности, синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют сильные дожди северу региона. Существенные осадки здесь пройдут в ночь на 17 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сохранятся дожди и днем пятницы. При этом на Охотском побережье ожидается усиление ветра до 17−22 м/с. Температура будет находиться в пределах +8…+16 °C ночью и +11…+27 °C днем.
На юге края воздух может прогреться и до всех +30°C, а ночью столбик термометра покажет +16..+18 °C. Ветер юго-западный, 9−14 м/c. В обеденные часы вероятен кратковременный дождь.
Неустойчивой погода будет и в Комсомольске-на-Амуре. Синоптики прогнозируют небольшие осадки 17 июля. Слабый ночной южный ветер дойдет днем до 9−14 м/c. А температура в эти часы достигнет +18..+20 °C и +24..+26 °C соответственно.
В Хабаровске тоже не исключают возможность кратковременного дождя в обеденные часы, воздух при этом прогреется до +27..+29 °C. А юго-западный ветер со скоростью 9−14 м/c позволит горожанам чувствовать себя на улицах легче. Предстоящая ночь пройдет без существенных осадков при температуре +16..+18 °C.
Вода в Амуре у краевой столицы прогрелась до 25,2°C и продолжает прибывать — плюс 15 см за сутки (сейчас она достигает отметки 206 см). Растет уровень воды в реке и у Комсомольска-на-Амуре — он дошел до показателя 171 см (+7 см), рядом с Николаевском-на-Амуре — 156 см, что больше предыдущего показателя на 8 см.