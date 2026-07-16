Северу Хабаровского края ещё прогнозируют сильные дожди

Вода в Амуре у краевой столицы прогрелась до 25,2°C и продолжает прибывать — плюс 15 см за сутки (сейчас она достигает отметки 206 см). Растет уровень воды в реке и у Комсомольска-на-Амуре — он дошел до показателя 171 см (+7 см), рядом с Николаевском-на-Амуре — 156 см, что больше предыдущего показателя на 8 см.