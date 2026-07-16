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Жительницу Новосибирской области обвинили в мошенничестве с выплатой на жильё

Обвиняемой вменяют мошенничество в крупном размере.

Источник: Om1 Новосибирск

Прокуратура Каргатского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы. Ей вменяют мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По данным следствия, в марте 2024 года жительница Каргата получила из бюджета Новосибирской области единовременную целевую выплату в размере 375 тысяч рублей. Эти средства предназначались исключительно для улучшения жилищных условий.

Следствие считает, что с марта 2024 года по март 2025 года женщина израсходовала деньги на иные цели, не предусмотренные условиями государственной программы. В результате бюджету Новосибирской области был причинён материальный ущерб в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Чулымский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.