Хабаровских родителей предупреждают о вирусах, вызывающих менингит

В Хабаровском крае начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас показатели не превышают среднемноголетние значения, однако специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики.
Наиболее уязвимыми к инфекции остаются дети младшего возраста. В регионе регистрируются единичные случаи серозного вирусного менингита — одной из наиболее тяжелых форм заболевания.
Энтеровирусные инфекции вызывают разные симптомы — от легких лихорадочных состояний до серьезных заболеваний нервной системы. Заразиться можно через воду, продукты, грязные руки, игрушки и другие предметы, на которых могут находиться вирусы.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская отметила, что особенно важно не допускать заболевших детей в организованные коллективы.
Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены и не купаться в местах, где это запрещено.
При первых признаках заболевания — повышении температуры, ухудшении самочувствия и других симптомах — врачи советуют не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.