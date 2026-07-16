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Хабаровских родителей предупреждают о вирусах, вызывающих менингит

Чаще всего вирусы поражают детей, а среди зарегистрированных случаев есть серозный менингит.

В Хабаровском крае начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас показатели не превышают среднемноголетние значения, однако специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики.

Наиболее уязвимыми к инфекции остаются дети младшего возраста. В регионе регистрируются единичные случаи серозного вирусного менингита — одной из наиболее тяжелых форм заболевания.

Энтеровирусные инфекции вызывают разные симптомы — от легких лихорадочных состояний до серьезных заболеваний нервной системы. Заразиться можно через воду, продукты, грязные руки, игрушки и другие предметы, на которых могут находиться вирусы.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская отметила, что особенно важно не допускать заболевших детей в организованные коллективы.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены и не купаться в местах, где это запрещено.

При первых признаках заболевания — повышении температуры, ухудшении самочувствия и других симптомах — врачи советуют не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.

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