УФСБ по Пермскому краю пресекло деятельность экстремиста из Свердловской области

Как ранее установили сотрудники краевого УФСБ, житель города Березовский разместил в соцсети призывы к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по социальному признаку. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело.