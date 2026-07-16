Волгоградским семьям запретят оформлять пособия с помощью пожилых знакомых

Согласно действующему порядку, на помощь государства могут рассчитывать лишь те семьи, где все члены имеют официальный доход или веские причины его отсутствия. К последним был отнесён и уход за инвалидом либо за пожилым человеком старше 80 лет. Этим исключением и злоупотребляли родители, оформлявшие формально документы по уходу за людьми, которых порой видели всего несколько раз в жизни. Эту лазейку и прикрыли в СФР.