В Воткинском районе Удмуртии построят 2 медпункта

Два новых медпункта построят в Воткинском районе Удмуртии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Так, в селе Первомайском на улице Гагарина смонтируют быстровозводимую конструкцию врачебной амбулатории, а в деревне Беркуты на улице Новой — фельдшерско-акушерский пункт. Начать работы планируется в августе.
В медицинских учреждениях установят новую мебель и современное оборудование. Это позволит оказывать полный спектр услуг на высоком уровне, включая диагностику и лечение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.