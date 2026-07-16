Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воткинском районе Удмуртии построят 2 медпункта

Их откроют в селе Первомайском и в деревне Беркуты.

Два новых медпункта построят в Воткинском районе Удмуртии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.

Так, в селе Первомайском на улице Гагарина смонтируют быстровозводимую конструкцию врачебной амбулатории, а в деревне Беркуты на улице Новой — фельдшерско-акушерский пункт. Начать работы планируется в августе.

В медицинских учреждениях установят новую мебель и современное оборудование. Это позволит оказывать полный спектр услуг на высоком уровне, включая диагностику и лечение.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.