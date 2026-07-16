Прокуратура через суд добилась пособия на детей для матери под Волгоградом

В ноябре и декабре 2025 года мать обратилась в соцфонд с заявлениями на ежемесячное пособие по рождению и воспитанию детей. Однако чиновники отказали. Причиной стал неверный подсчет дохода ее супруга. Женщина не смирилась и пошла в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства проверили ситуацию и выяснили, что отказ был незаконным. Прокуроры подали иск в суд с требованием признать решение соцфонда недействительным и назначить пособие с 1 ноября 2025 года.