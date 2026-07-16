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В Калининграде провели Российско-Белорусский совет

На нем обсудили сотрудничество региона с областями, министерствами, органами власти Республики Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

XXI заседание Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с областями, министерствами, органами государственного управления Республики Беларусь провели в Калининграде под руководством губернатора Алексея Беспрозванных. В регион прибыл вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко, сообщает пресс-служба областного правительства.

На открытии совета Алексей Беспрозванных сказал что регион подстроился к санкционным ограничениям со стороны недружественных соседей, а товарооборот Калининградской области с Республикой Беларусь увеличился.

Юрий Шулейко напомнил, что десятилетия белорусы остаются добрыми и надежными соседями калининградцев.

Участники совета обсудили торгово-экономическое сотрудничество Калининградской области и Республики Беларусь, особое внимание уделили взаимодействию в сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере, строительстве, а также совместным гуманитарным проектам в образовании, культуре и туризме.

В правительстве губернатор вручил гостям памятные медали в честь 80-летия Калининградской области.

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