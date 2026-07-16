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Хлебникова продолжает попытки вернуться на сцену после смерти экс-супруга и пожара

Певица Марина Хлебникова пережила несколько тяжелых жизненных испытаний, после которых решила вернуться на сцену. На данный момент артистка занимается подготовкой тура и нового альбома.

Певица Марина Хлебникова пережила несколько тяжелых жизненных испытаний, после которых решила вернуться на сцену. На данный момент артистка занимается подготовкой тура и нового альбома.

Исполнительница хитов «Чашка кофею», «Дожди» и «Солнышко мое, вставай» в 2018 году столкнулась со смертью экс-супруга, а в ноябре 2021 года получила тяжелые ожоги во время пожара в своей квартире.

Несмотря на это, артистка вернулась к концертной деятельности. Так, в июне состоялась премьера нового сингла, который станет заглавной композицией ее альбома.

На данный момент 60-летняя Хлебникова активно выступает на ретрофестивалях, телевизионных проектах и праздничных концертах.

Певица утверждает, что после пережитого начала внимательнее относиться к здоровью. При этом она по-прежнему предпочитает непубличный образ жизни и редко рассказывает о личном, передает МУЗ ТВ.

При этом в мае сообщалось, что Марину Хлебникову заметили в очереди в одном из противотуберкулезных диспансеров в Москве.

Кроме того, в марте 2025 года певица тоже обращалась к врачам. Ей диагностировали местную инфекцию кожи с подкожной клетчаткой после ожогов.