Белоруска отнесла все свои деньги в кусты после сообщения из отдела кадров. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенское РУВД обратилась 75-летняя жительница Минска, которой в мессенджере пришло сообщение якобы из отдела кадров организации, где она подрабатывает.
Женщине сообщили про случившуюся утечку информации и для урегулирования некоторых вопросов с ней свяжутся правоохранители.
Позже пенсионерке позвонил неизвестный, представившись сотрудником Следственного комитета. Он предупредил, что от имени минчанки производятся незаконные финансовые операции, а сама женщина является подозреваемой по уголовному делу.
После этого аферисты еще несколько раз звонили белоруске под видом разных силовых структур, запугивая ее обыском и лишением свободы. Чтобы избежать указанного, они предложили задекларировать все накопления.
«Однако вместо подачи заявления в налоговую службу ей велели сложить деньги в черный пакет и оставить в кустах», — отметили в милиции.
Пенсионерка сняла со счетов 32 000 рублей, собрала хранившиеся дома 2000 долларов и 100 евро, а затем отвезла по указанному маршруту. Только потом она осознала, что стала жертвой мошенников. Проводится проверка.
Ранее милиция Минска поймала продавца парфюма, торговавшего у ТЦ из своего Mercedes.
Тем временем синоптики предупредили о резком похолодании после жары в Беларуси — вот когда все изменится.
Кроме того, белорусские знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос о том, что находится на потолке в библиотеке.