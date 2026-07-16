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Белоруска отнесла все свои деньги в кусты после сообщения из отдела кадров

В Минске пенсионерка сложила деньги в черный пакет после одного сообщения.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска отнесла все свои деньги в кусты после сообщения из отдела кадров. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Во Фрунзенское РУВД обратилась 75-летняя жительница Минска, которой в мессенджере пришло сообщение якобы из отдела кадров организации, где она подрабатывает.

Женщине сообщили про случившуюся утечку информации и для урегулирования некоторых вопросов с ней свяжутся правоохранители.

Позже пенсионерке позвонил неизвестный, представившись сотрудником Следственного комитета. Он предупредил, что от имени минчанки производятся незаконные финансовые операции, а сама женщина является подозреваемой по уголовному делу.

После этого аферисты еще несколько раз звонили белоруске под видом разных силовых структур, запугивая ее обыском и лишением свободы. Чтобы избежать указанного, они предложили задекларировать все накопления.

«Однако вместо подачи заявления в налоговую службу ей велели сложить деньги в черный пакет и оставить в кустах», — отметили в милиции.

Пенсионерка сняла со счетов 32 000 рублей, собрала хранившиеся дома 2000 долларов и 100 евро, а затем отвезла по указанному маршруту. Только потом она осознала, что стала жертвой мошенников. Проводится проверка.

Ранее милиция Минска поймала продавца парфюма, торговавшего у ТЦ из своего Mercedes.

Тем временем синоптики предупредили о резком похолодании после жары в Беларуси — вот когда все изменится.

Кроме того, белорусские знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос о том, что находится на потолке в библиотеке.