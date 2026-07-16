ИИ научился находить патологии на КТ без ручной разметки снимков

Современные системы анализа медицинских изображений обычно обучаются на размеченных наборах данных, где заранее указано, какие именно патологии должна находить модель. Однако такие данные ограничены: в большинстве медицинских наборов размечены лишь отдельные заболевания, тогда как другие патологические изменения остаются без аннотаций. Это затрудняет создание систем анализа медицинских изображений, способных работать с широким спектром патологий.