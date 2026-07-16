Ночью в Красноярске погиб мотоциклист

На левобережье Красноярска в ночь на 16 июля произошла смертельная авария с мотоциклом. Погиб водитель байка. По данным Госавтоинспекции, сегодня ночью в районе дома № 62 по улице 9 Мая двигавшийся со стороны Авиаторов мотоцикл «Ямаха» врезался в остановившийся на перекрестке ВАЗ-2114. Водитель байка скончался на месте происшествия. Прибывшая по вызову бригада скорой уже ничем не могла помочь — только констатировала смерть мужчины. Личность погибшего не установлена. Сотрудники ГАИ отмечают, что за рулем мотоцикла он находился без шлема и другой защитной экипировки. Добавим, накануне в Сосновоборске в аварии пострадал 16-летний подросток, который на мотоцикле SYM CС 300 врезался в автомобиль KIA под управлением 35-летней женщины. Родителей мальчика привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ранее мы писали, как житель Красноярского края купил сыну питбайк и попал под уголовное дело.