Жителей Иркутска предупредили о схеме мошенников с «жалобами на шум»

Злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения о якобы поступившей жалобе на нарушение режима тишины по адресу проживания получателя.
Для ознакомления с деталями и предоставления объяснений пользователю предлагают перейти по ссылке.
— Эта уловка рассчитана на любопытство и желание человека оправдаться перед неизвестными инстанциями. Однако после перехода по ссылке аферисты запускают дальнейшую схему обмана: они могут позвонить от имени правоохранительных органов или втянуть жертву в противоправные действия, — сообщает администрация города.
В мэрии призывают жителей не переходить по подозрительным ссылкам и игнорировать подобные сообщения. Если вы получили такое письмо, ни в коем случае не открывайте вложенные файлы и не переходите по указанным адресам.
При подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в полицию. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!