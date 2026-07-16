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Жителей Иркутска предупредили о схеме мошенников с «жалобами на шум»

Аферисты рассылают в мессенджерах ссылки, переходя по которым можно потерять деньги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения о якобы поступившей жалобе на нарушение режима тишины по адресу проживания получателя.

Для ознакомления с деталями и предоставления объяснений пользователю предлагают перейти по ссылке.

— Эта уловка рассчитана на любопытство и желание человека оправдаться перед неизвестными инстанциями. Однако после перехода по ссылке аферисты запускают дальнейшую схему обмана: они могут позвонить от имени правоохранительных органов или втянуть жертву в противоправные действия, — сообщает администрация города.

В мэрии призывают жителей не переходить по подозрительным ссылкам и игнорировать подобные сообщения. Если вы получили такое письмо, ни в коем случае не открывайте вложенные файлы и не переходите по указанным адресам.

При подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в полицию. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!