В 4 детские школы искусств Алтая поступили музыкальные инструменты

Рояли и фортепиано марки «Николай Рубинштейн» закупили для трех детских школ искусств (ДШИ) и для одной музыкальной в Алтайском крае при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Новые музыкальные инструменты поступили в Локтевскую ДШИ, Первомайские детскую школу искусств № 1 и музыкальную школу № 2, а также в ДШИ № 3 города Новоалтайска. Всего в этом году материально-техническую базу обновят в 10 ДШИ Алтайского края. В их числе учреждения из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска, Косихинского, Красногорского, Локтевского, Первомайского и Смоленского районов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.