В 4 детские школы искусств Алтая поступили музыкальные инструменты

Новые музыкальные инструменты поступили в Локтевскую ДШИ, Первомайские детскую школу искусств № 1 и музыкальную школу № 2, а также в ДШИ № 3 города Новоалтайска. Всего в этом году материально-техническую базу обновят в 10 ДШИ Алтайского края. В их числе учреждения из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска, Косихинского, Красногорского, Локтевского, Первомайского и Смоленского районов.