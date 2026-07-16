Москвичей предупредили о сильном ветре днем 16 июля

По прогнозам синоптиков, днем 16 июля в некоторых районах Москвы ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщило управление МЧС по городу.
Есть риск повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, падения деревьев, повреждения транспорта, предупредили в МЧС. Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию до других автомобилей.
До 21:00 мск в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра, следует из данных Гидрометцентра.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше