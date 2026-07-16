В Красноярском крае утвердили новый план защиты экологии до 2028 года

«Такой комплексный подход позволил добиться ощутимых результатов. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократились более чем на 400 тыс. тонн. В бюджет взыскано свыше 1,3 млрд рублей в счет возмещения вреда водным объектам, лесам, почвам и недрам. Также рекультивировано 1,6 тыс. га нарушенных земель», — рассказали в прокуратуре края.