В Красноярском крае утвердили новый план защиты экологии до 2028 года

Прокуратура и правительство Красноярского края продолжат совместную работу по борьбе с экологическими нарушениями. Новый комплексный план декриминализации сферы экологии и природопользования до 2028 года утвердили прокурор края Роман Тютюник и губернатор Михаил Котюков.
Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, предыдущий план приняли в 2024 году. Он объединил работу прокуратуры, органов власти, правоохранительных и контрольных ведомств.
«Чтобы защитить природу Красноярского края, прокуроры выезжали в самые труднодоступные территории региона. Проверки проводились вместе со специалистами контролирующих органов и правоохранителями. Обследовались предприятия, месторождения, полигоны, лесные участки и водные объекты. Выявлялись факты незаконной добычи природных ресурсов и загрязнения окружающей среды», — сообщили в ведомстве.
По итогам проверок принимались разные меры реагирования. Прокуратура вносила представления, направляла иски, добивалась взыскания экологического ущерба и передавала материалы для возбуждения уголовных дел.
«Такой комплексный подход позволил добиться ощутимых результатов. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократились более чем на 400 тыс. тонн. В бюджет взыскано свыше 1,3 млрд рублей в счет возмещения вреда водным объектам, лесам, почвам и недрам. Также рекультивировано 1,6 тыс. га нарушенных земель», — рассказали в прокуратуре края.
Кроме того, по данным надзорного ведомства, объем незаконных рубок леса снизился на 41%. В состав особо охраняемых природных территорий вернули 36 тыс. га земель.
«По искам прокуратуры собственников крупнейших переполненных полигонов Красноярска и Ачинска обязали провести их рекультивацию. Следующий этап — не просто сохранить достигнутые результаты, а усилить экологическую безопасность региона. Новый комплексный план предусматривает снижение загрязнения воздуха, развитие экологического мониторинга, защиту водных объектов, лесов, недр и биоресурсов», — добавили в ведомстве.
Также план включает контроль за использованием экологических платежей, развитие переработки отходов и пресечение экологических преступлений. О результатах его реализации прокуратура и правительство края будут регулярно сообщать жителям региона.