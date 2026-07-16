Юные футболисты «Ротора» сыграли матчи с «Краснодаром»

Встреча в возрастной категории U-15 (юноши 2011 года рождения и младше) началась с гола «Ротора», Юрий Шинкарев забил уже на 1-й минуте. Затем инициативу забрали «быки, что привело к двум забитым мячам в их исполнении. До перерыва счет изменился еще раз, сделал его вновь равным Даниил Сидельников. После перерыва чаще забивали хозяева — два гола против одного у “Ротора”, дубль сделал Сидельников. Итог — 3:4 не в пользу воспитанников Владимира Соколова, которые в таблице занимают третье место, вслед как раз за “Краснодаром”.