Юные футболисты «Ротора» сыграли матчи с «Краснодаром»

Волгоградская «Спортивная школа “Ротор” провела очередные матчи Юношеской футбольной лиги Юг. Состоялись игры 16-го тура, юные “сине-голубые” гостили у одной из сильнейших академий страны — у “Краснодара”. Ее воспитанники — единственные в стране, кто параллельно выступает и в федеральной, и межрегиональной ЮФЛ. Однако статус соперников волгоградских футболистов не испугал.
Встреча в возрастной категории U-15 (юноши 2011 года рождения и младше) началась с гола «Ротора», Юрий Шинкарев забил уже на 1-й минуте. Затем инициативу забрали «быки, что привело к двум забитым мячам в их исполнении. До перерыва счет изменился еще раз, сделал его вновь равным Даниил Сидельников. После перерыва чаще забивали хозяева — два гола против одного у “Ротора”, дубль сделал Сидельников. Итог — 3:4 не в пользу воспитанников Владимира Соколова, которые в таблице занимают третье место, вслед как раз за “Краснодаром”.
В игре среди парней 2010 года рождения и младше — U-16 — все решил один забитый мяч. Его забил капитан СШ «Ротор» Александр Писков. Воспитанники Дмитрия Синкевича одержали победу со счётом 1:0 и продолжают располагаться в таблице на пятой строчке.
Другие команды матчи 16-го тура проведут в ближайшие выходные, после чего в ЮФЛ Юг наступит пауза до середины августа.