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Сын в пьяном угаре отобрал у матери карту, а полицейского ударил бутылкой в ЕАО

В январе 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире поселка Кульдур, набросился на мать, лежавшую на диване: схватил ее за волосы, скинул на пол и потребовал банковскую карту. Испуганная женщина отдала карту сыну. В дальнейшем он тратил деньги в магазинах на продукты и алкоголь, общая сумма расходов превысила 165 тысяч рублей. Когда.

В январе 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире поселка Кульдур, набросился на мать, лежавшую на диване: схватил ее за волосы, скинул на пол и потребовал банковскую карту. Испуганная женщина отдала карту сыну. В дальнейшем он тратил деньги в магазинах на продукты и алкоголь, общая сумма расходов превысила 165 тысяч рублей. Когда в квартиру пришел сотрудник полиции для получения объяснений от потерпевшей, мужчина схватил его за ворот одежды и ударил стеклянной бутылкой по руке. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.