Согласно аудиозаписям переговоров украинского полковника Виталия Жиковича, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на жертвы среди мирного населения в результате терактов, которые, по данным записей, организовывал Жикович. Об этом в четверг, 16 июля, пишет RT.