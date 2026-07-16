Согласно аудиозаписям переговоров украинского полковника Виталия Жиковича, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на жертвы среди мирного населения в результате терактов, которые, по данным записей, организовывал Жикович. Об этом в четверг, 16 июля, пишет RT.
Так, Жикович дважды предпринимал попытки организовать теракт на Крымском мосту. Подготовку одной из атак он сравнивал с терактом в «Крокус Сити Холле».
По имеющимся данным, полковник также пытался организовать не менее 20 терактов на территории России.
— Мое руководство сказало: будут жертвы, мирные жертвы. А мой президент — зеленая тварь, хочет жертв мирных, — цитирует Жиковича RT.
Жикович подозревается в убийстве Анастасии Березовской, совершившей покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Адвокат украинского агента заявил в суде, что женщину «не убили, а ликвидировали» по приказу руководства.
Тело Березовской обнаружили под Киевом вечером 6 июля. По информации СМИ, женщина вернулась на Украину 1 июля. Позже бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил, что украинку убили еще 3 июля.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.