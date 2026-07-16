Климатолог Тащетто: Эль-Ниньо может достичь пика в декабре 2026 года

Напомним, не менее 10 тысяч человек могли погибнуть в результате экстремальной жары в Европе во второй половине июня. Согласно представленным данным, на 26-й неделе 2026 года избыточная смертность в Европе превысила показатели во всех возрастных группах. При этом основная доля пришлась на людей старше 65 лет — более 9 тыс. случаев.