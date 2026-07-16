Климатолог Тащетто: Эль-Ниньо может достичь пика в декабре 2026 года

Нынешнее климатическое явление Эль-Ниньо достигнет пика интенсивности в декабре 2026 года, а затем начнет ослабевать в феврале-мае 2027 года. Об этом рассказала австралийский климатолог Андреа Тащетто, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и доцент Университета Нового Южного Уэльса.
«Исторически Эль-Ниньо обычно достигает пика в конце года и затухает в конце зимы и весной в Северном полушарии», — подчеркнула эксперт в беседе с РИА Новости, отметив, что данный феномен демонстрирует классические признаки развития и будет развиваться по ожидаемому сценарию.
Уже сейчас наблюдаются индикаторы того, что явление сохранится до конца 2026 года. В частности, температура поверхности моря в тропической части Тихого океана сейчас выше ожидаемой, а по мере развития Эль-Ниньо она продолжит расти.
Эль-Ниньо — это природное явление с повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, что вызывает климатические изменения по всему миру: засухи в одних регионах и сильные осадки в других.
Напомним, не менее 10 тысяч человек могли погибнуть в результате экстремальной жары в Европе во второй половине июня. Согласно представленным данным, на 26-й неделе 2026 года избыточная смертность в Европе превысила показатели во всех возрастных группах. При этом основная доля пришлась на людей старше 65 лет — более 9 тыс. случаев.