Ушла из жизни актриса из «Звездного пути» и «Сумеречной зоны» Антуанетта Бауэр

Актриса Антуанетта Бауэр, известная по сериалам «Звездный путь» и «Сумеречная зона», умерла в возрасте 93 лет.
Она скончалась 30 апреля в доме для пожилых людей в районе Игл-Рок в Лос-Анджелесе, однако о ее смерти стало известно только в июле. Информацию изданию The Hollywood Reporter подтвердила подруга артистки Карлотта Глакин. Причина смерти не раскрывается.
Антуанетта Александра Джейн Бауэр родилась 30 сентября 1932 года в немецком Баден-Бадене. Ее мать была немкой, а отец — англичанином. Будущая актриса жила в Великобритании, Вене и Монте-Карло, образование получила в Англии.
До начала актерской карьеры Бауэр работала в Международной организации по делам беженцев при ООН и помогала людям, лишившимся жилья после Второй мировой войны. В 1953 году она переехала в Канаду. Некоторое время Бауэр была радиоведущей в городе Оуэн-Саунд, затем перебралась в Торонто и начала сотрудничать с Канадской вещательной корпорацией CBC.
На радио и телевидении она писала сценарии, проводила интервью в прямом эфире, занималась продюсированием и постепенно стала получать актерские роли. Бауэр также выступала на сцене торонтского театра Crest, специализировавшегося на постановках с участием канадских артистов.
В 1958 году актриса появилась в телевизионной экранизации рассказа Эдгара Аллана По «Сердце-обличитель». Первую роль в американском телесериале Бауэр получила во время поездки в Лос-Анджелес: в 1961 году она снялась в эпизоде криминального проекта «Гонконг».
Ее первой работой в большом голливудском кино стало не указанное в титрах появление в картине «Мятеж на “Баунти”» 1962 года с Марлоном Брандо. После этого Бауэр почти четыре десятилетия регулярно снималась в американских и канадских фильмах и сериалах.
Одну из наиболее запомнившихся ролей она исполнила в 1963 году в пятом сезоне фантастического сериала «Сумеречная зона». В эпизоде «Зонд 7, прием окончен» актриса сыграла Еву Норду — женщину, оказавшуюся на неизвестной планете вместе с астронавтом Адамом Куком. Серия, написанная создателем проекта Родом Серлингом, представляла собой фантастическую интерпретацию истории Адама и Евы.
В 1967 году Бауэр появилась во втором сезоне оригинального сериала «Звездный путь». В серии «Кошачья лапа» она сыграла Сильвию — инопланетянку, способную принимать человеческий облик и превращаться в огромную черную кошку. Ее героиня вместе с другим пришельцем использовала страхи членов экипажа звездолета «Энтерпрайз», создавая замки, подземелья, ведьм и другие образы из человеческого подсознания. Эта роль сделала Бауэр особенно популярной среди поклонников научной фантастики. По словам Карлотты Глакин, актриса продолжала получать письма от зрителей «Звездного пути» даже спустя десятилетия.
За годы работы Бауэр снялась в сериалах «Перри Мейсон», «Беглец», «Миссия невыполнима», «Агенты А. Н. К. Л.», «ФБР», «Коломбо», «Гавайи 5-O», «Коджак», «Человек на шесть миллионов долларов», «Она написала убийство» и «Поющие в терновнике». В «Миссии невыполнима» она исполнила несколько разных ролей, появившись в четырех эпизодах.
В 1980 году актриса сыграла в канадском слэшере «Выпускной» с Джейми Ли Кертис и Лесли Нильсеном. Бауэр досталась роль матери семьи Хэммонд, члены которой становятся участниками истории о мести за гибель школьницы. Среди других ее заметных полнометражных работ — фантастический хоррор «Суперзверь», фильмы «Песня крови», «Путешественник во времени», «Зло, творимое людьми» с Чарльзом Бронсоном и комедия «Райский клуб» с Робином Уильямсом.
Последней крупной телевизионной работой Бауэр стал канадский драматический сериал «Неоновый всадник». С 1989 по 1992 год она играла Фокс Девлин и вошла в основной актерский состав первых трех сезонов проекта. После завершения работы в сериале артистка фактически ушла из профессии.
Оставив актерскую карьеру, Бауэр сняла документальный фильм о канадских гонках фургонов. Она самостоятельно выступила оператором, режиссером, монтажером и рассказчиком. Позднее актриса изучала столярное дело в колледже Санта-Моники, изготавливала мебель и некоторое время работала в магазине товаров для дома.
В 1963 году Бауэр вышла замуж за американского художника Джеймса Гилла, одного из представителей поп-арта. Впоследствии супруги развелись. Ее единокровный брат Роджер умер раньше актрисы.
Прощальное мероприятие в память об Антуанетте Бауэр планируется провести 26 сентября в Пасадене. После сообщения о ее смерти соболезнования передал исполнитель роли капитана Кирка в «Звездном пути» Уильям Шетнер.
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