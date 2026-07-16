Ушла из жизни актриса из «Звездного пути» и «Сумеречной зоны» Антуанетта Бауэр

До начала актерской карьеры Бауэр работала в Международной организации по делам беженцев при ООН и помогала людям, лишившимся жилья после Второй мировой войны. В 1953 году она переехала в Канаду. Некоторое время Бауэр была радиоведущей в городе Оуэн-Саунд, затем перебралась в Торонто и начала сотрудничать с Канадской вещательной корпорацией CBC.