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На перекрестке Жуковского и Мочищенского шоссе в Новосибирске отключился светофор

Восстановить работу светофора планируют к вечеру 16 июля.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 июля в Новосибирске перестал работать светофор на перекрестке улицы Жуковского и Мочищенского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Причиной временного отключения стали ремонтные работы на трансформаторной подстанции ТП-525. Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии для светофорного объекта уже к вечеру.

В организации попросили водителей быть внимательными при проезде нерегулируемого участка дороги, а также руководствоваться дорожными знаками.