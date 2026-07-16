На перекрестке Жуковского и Мочищенского шоссе в Новосибирске отключился светофор

Утром 16 июля в Новосибирске перестал работать светофор на перекрестке улицы Жуковского и Мочищенского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.
Причиной временного отключения стали ремонтные работы на трансформаторной подстанции ТП-525. Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии для светофорного объекта уже к вечеру.
В организации попросили водителей быть внимательными при проезде нерегулируемого участка дороги, а также руководствоваться дорожными знаками.