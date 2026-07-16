В Волгограде ликвидировали 111 разрытий после ремонта сетей

Основная масса работ на сетях проводится летом перед началом отопительного сезона. Коммунальные службы меняют оборудование, реконструируют протяженные участки трубопроводов, обновляют запорную арматуру. Это, как правило, сопровождаются земляными работами. После их завершения в обязательном порядке все затронутые участи приводятся в порядок.