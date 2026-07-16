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Флаг СССР, побывавший на Луне, продан на аукционе за 102,4 тыс долларов

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Флаг СССР, побывавший на Луне в рамках миссии «Аполлон-11», ушел с молотка за 102,4 тысячи долларов, об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Источник: Sotheby's

Размер флага — примерно 10 на 15 см. Изначально эксперты оценили его в 7−10 тысяч долларов, однако итоговая стоимость лота в разы превысила предварительную оценку.

Флаг брал с собой американский космонавт Базз Олдрин во время полета «Аполлона-11» в июле 1969 года. Тогда люди впервые в истории совершили посадку на поверхность единственного естественного спутника Земли.

Письмо астронавта, подтверждающее происхождение флага, было приложено к лоту. В нем отмечается, что Олдрин лично решил включить советский флаг в свой инвентарь «в качестве жеста доброй воли между США и Советским Союзом».

В углу флага Олдрин также поставил свою подпись и написал: «Летал на Луну на “Аполлоне-11”.

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